Menino de 1 ano morre afogado durante festa do próprio aniversário em SP
O caso foi registrado como morte acidental e suspeita pela Polícia Civil
Uma tragédia marcou a noite de sábado (07) no Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos (SP). O pequeno Noah Gabriel da Silva Guimarães, que completava um ano de vida, morreu após se afogar na piscina da chácara onde era realizada a comemoração. O caso foi registrado como morte acidental e suspeita pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o afogamento ocorreu no momento em que a festa estava chegando ao fim. Os pais de Noah relataram que a mãe desmontava a decoração da mesa enquanto o menino estava no colo do pai. Em um breve intervalo, a criança saiu do colo e teria se deslocado em direção à piscina sem que fosse notada.
Segundo informações apuradas no local, uma forte chuva atingia a região. O toldo do salão de festas estava abaixado para proteger os convidados, o que impedia a visão direta da piscina. Uma tia da vítima encontrou o bebê boiando e o retirou da água. Uma convidada iniciou as manobras de reanimação até a chegada do Samu e dos Bombeiros.
Atendimento e Investigação
Noah foi levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu após sucessivas tentativas de reanimação. Os pais compareceram ao plantão policial na madrugada de domingo (08) em estado de choque.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Civil solicitou perícia no local e exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer os fatos. Não havia câmeras de monitoramento na propriedade.
O clima entre amigos e familiares é de profunda consternação. Nas redes sociais, pessoas próximas pediram empatia e respeito ao luto da família, descrevendo o cenário como "destruidor".
O velório de Noah teve início às 13h desta segunda-feira no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, com sepultamento previsto para as 17h no mesmo local.