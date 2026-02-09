Menino de 1 ano morre afogado durante festa do próprio aniversário em SP

Uma tragédia marcou a noite de sábado (07) no Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos (SP). O pequeno Noah Gabriel da Silva Guimarães, que completava um ano de vida, morreu após se afogar na piscina da chácara onde era realizada a comemoração. O caso foi registrado como morte acidental e suspeita pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o afogamento ocorreu no momento em que a festa estava chegando ao fim. Os pais de Noah relataram que a mãe desmontava a decoração da mesa enquanto o menino estava no colo do pai. Em um breve intervalo, a criança saiu do colo e teria se deslocado em direção à piscina sem que fosse notada.

Segundo informações apuradas no local, uma forte chuva atingia a região. O toldo do salão de festas estava abaixado para proteger os convidados, o que impedia a visão direta da piscina. Uma tia da vítima encontrou o bebê boiando e o retirou da água. Uma convidada iniciou as manobras de reanimação até a chegada do Samu e dos Bombeiros.

Noah foi levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu após sucessivas tentativas de reanimação. Os pais compareceram ao plantão policial na madrugada de domingo (08) em estado de choque.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Civil solicitou perícia no local e exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer os fatos. Não havia câmeras de monitoramento na propriedade.

O clima entre amigos e familiares é de profunda consternação. Nas redes sociais, pessoas próximas pediram empatia e respeito ao luto da família, descrevendo o cenário como "destruidor".

O velório de Noah teve início às 13h desta segunda-feira no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, com sepultamento previsto para as 17h no mesmo local.