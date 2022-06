Menino de 02 anos morre após se engasgar com balinha; saiba mais

Da Redação

A família encontrou o menino já sufocado e o levou para o Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás

Nesta quarta-feira (08), um menino de apenas 02 anos morreu após se engasgar com uma bala. O pai da criança detalhou que o filho estava brincando no quintal de casa, correndo com o doce na boca, no município de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. A família encontrou o menino já sufocado e o levou para o Hospital Municipal da cidade.

A criança foi atendida na emergência quando chegou à unidade hospitalar. A direção informou que o menino apresentava um quadro de parada cardíaca e, apesar das tentativas de reanimação feitas pela equipe médica, ele não resistiu. O enterro aconteceu nesta quinta-feira (09).

"Ele ingeriu balas. As mesmas viraram uma bucha no estômago dele e o sufocou. O meu filho era um menino muito alegre e sorridente, não tinha tristeza com ele, sempre deixava todo mundo muito feliz. Agora deixou tristeza", lamentou o pai.



Wilson Quirino, avô da criança, disse que ainda não sabe como o neto achou a bala ou quem deu para ele. "Foi um sofrimento muito grande para a família. Ele era um menino muito querido. Esse negócio de engasgo é muito perigoso porque se não conseguir tirar na hora, a criança morre. É questão de segundos", desabafou o avô.





