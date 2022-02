Da Redação

Menino cai em poço no Marrocos e já está há três dias preso

Nesta sexta-feira (04), de acordo com matéria publicada pelo G1, uma equipe de resgate, no Marrocos, está em seu terceiro dia de buscas por um menino de cinco anos que caiu em um poço.

De acordo com os pais, a criança estava brincando e, por volta das 14h, a família percebeu seu desaparecimento e se colocou a sua procura. Após não encontrá-lo, se deram conta de que o menino teria caído no poço de 32m de profundidade que está sendo escavado no quintal da residência.

O acidente aconteceu na tarde da terça-feira (01) e, desde então, os trabalhadores das equipes de socorro estão escavando a área ao lado do poço com ajuda de maquinários pesados, como retroescavadeiras. Até o momento, como informa o G1, por meio de relatos das autoridades locais, já foi cavado 28m de profundidade, no entanto, essa é uma fase muito delicada no salvamento, pois o solo do local onde o pequeno Rayan está preso apresenta camadas arenosas e rochosas, possibilitando desabamento.

Enquanto a equipe segue para o próximo passo, que é cavar um túnel até onde o menino se encontra, os socorristas continuam a fornecer água e oxigênio, através de tubos, para que a criança continue viva.

A mãe de Rayan, contou para a imprensa da cidade, conforme notificado pelo G1 que "ainda tem esperança de que resgatem o menino com vida."

Uma equipe médica já foi enviada até o local, para que, assim que retirado do poço, o menino receba imediatamente os atendimentos médicos necessários. Além disso, um helicóptero está preparado, em caso de emergência.

Fonte: G1.