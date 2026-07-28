Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Menino autista que estava desaparecido é encontrado morto em biodigestor

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 18:37:00 Editado em 28.07.2026, 18:48:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 28, segundo a Polícia Civil. O menino, que vivia com transtorno do espectro autista (TEA), com nível 2 de suporte, não verbal, estava desaparecido desde às 9h do domingo, 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, ele foi encontrado por volta das 15h em um biodigestor localizado em frente à casa da família, em Araucária (PR), região metropolitana de Curitiba. O corpo de João foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os bombeiros efetuavam o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com apoio de caminhão do proprietário da fazenda, quando encontraram o corpo em um biodigestor situado a cerca de 70 metros da residência", informou o Corpo de Bombeiros.

O biodigestor é um sistema utilizada para o tratamento de resíduos orgânicos por meio da decomposição biológica, formando um reservatório de líquido e matéria orgânica.

"A Polícia Civil e a Polícia Científica vão trabalhar para esclarecer a dinâmica do óbito", informou a secretaria em nota. A corporação informou que a investigação não aponta indícios de crime e trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ainda assim, todas as circunstâncias do caso serão apuradas, com a coleta de elementos, depoimentos dos pais, familiares e demais pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos", informou o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Araucária, Gabriel Fontana.

Na manhã do desaparecimento, João Gabriel disse à mãe que iria ao banheiro, em uma área externa da propriedade rural onde estava com os familiares, e não foi visto outra vez. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e "iniciou imediatamente uma operação integrada de busca", disse a pasta.

Durante o primeiro dia de buscas, as equipes realizaram uma varredura em uma área de aproximadamente três quilômetros quadrados em uma região predominantemente agrícola, com vegetação densa, mata fechada e com diversos tanques (com o auxílio de sonar) e açudes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 pessoas, entre bombeiros militares, voluntários, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, se mobilizaram na busca da criança já no primeiro dia. Foram utilizados drones com câmera termal; mergulho técnico; dois binômios de busca com cães; a aeronave Arcanjo 01, do CBMPR; a aeronave Falcão 08, da Polícia Militar do Paraná; além de 10 viaturas.

Já a Polícia Civil do Paraná ouviu os responsáveis pela criança, além de coletar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o desaparecimento. "Com o apoio de outras forças de segurança, a PCPR segue as buscas", informou a pasta em nota.

O desaparecimento de João Gabriel chegou a ser reportado no sistema nacional Amber Alert, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Meta, que notifica usuários do Instagram e Facebook sobre desaparecimentos em um raio de até 160 quilômetros do de onde a criança foi vista pela última vez. (Colaborou Leonardo Siqueira)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
biodigestor CORPO criança autista desaparecimento PR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV