Menino autista que estava desaparecido é encontrado morto em biodigestor

João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, 28, segundo a Polícia Civil. O menino, que vivia com transtorno do espectro autista (TEA), com nível 2 de suporte, não verbal, estava desaparecido desde às 9h do domingo, 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, ele foi encontrado por volta das 15h em um biodigestor localizado em frente à casa da família, em Araucária (PR), região metropolitana de Curitiba. O corpo de João foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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"Os bombeiros efetuavam o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com apoio de caminhão do proprietário da fazenda, quando encontraram o corpo em um biodigestor situado a cerca de 70 metros da residência", informou o Corpo de Bombeiros.

O biodigestor é um sistema utilizada para o tratamento de resíduos orgânicos por meio da decomposição biológica, formando um reservatório de líquido e matéria orgânica.

"A Polícia Civil e a Polícia Científica vão trabalhar para esclarecer a dinâmica do óbito", informou a secretaria em nota. A corporação informou que a investigação não aponta indícios de crime e trabalha, inicialmente, com a hipótese de morte acidental.

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"Ainda assim, todas as circunstâncias do caso serão apuradas, com a coleta de elementos, depoimentos dos pais, familiares e demais pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos", informou o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Araucária, Gabriel Fontana.

Na manhã do desaparecimento, João Gabriel disse à mãe que iria ao banheiro, em uma área externa da propriedade rural onde estava com os familiares, e não foi visto outra vez. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h10 e "iniciou imediatamente uma operação integrada de busca", disse a pasta.

Durante o primeiro dia de buscas, as equipes realizaram uma varredura em uma área de aproximadamente três quilômetros quadrados em uma região predominantemente agrícola, com vegetação densa, mata fechada e com diversos tanques (com o auxílio de sonar) e açudes.

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Conforme o Corpo de Bombeiros, cerca de 150 pessoas, entre bombeiros militares, voluntários, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, se mobilizaram na busca da criança já no primeiro dia. Foram utilizados drones com câmera termal; mergulho técnico; dois binômios de busca com cães; a aeronave Arcanjo 01, do CBMPR; a aeronave Falcão 08, da Polícia Militar do Paraná; além de 10 viaturas.

Já a Polícia Civil do Paraná ouviu os responsáveis pela criança, além de coletar imagens de câmeras de segurança para esclarecer o desaparecimento. "Com o apoio de outras forças de segurança, a PCPR segue as buscas", informou a pasta em nota.

O desaparecimento de João Gabriel chegou a ser reportado no sistema nacional Amber Alert, ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Meta, que notifica usuários do Instagram e Facebook sobre desaparecimentos em um raio de até 160 quilômetros do de onde a criança foi vista pela última vez. (Colaborou Leonardo Siqueira)