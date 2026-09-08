Menino autista de 4 anos é encontrado morto em rio após desaparecer em Ituporanga (SC)

Um menino autista de quatro anos, que estava desaparecido desde o último domingo (6), foi encontrado morto no rio Itajaí do Sul, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí (SC), no fim da tarde desta segunda-feira (7). O corpo da criança foi localizado a cerca de 15 quilômetros do ponto onde ela havia sido vista pela última vez, encerrando quase 30 horas de buscas ininterruptas. A família da vítima, que reside em Blumenau, havia viajado à cidade apenas para passar o feriado.

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A complexa operação de resgate exigiu uma grande integração de forças de segurança e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Defesa Civil de Santa Catarina, além de familiares e moradores da região. Para rastrear a área, os bombeiros utilizaram cães farejadores e dois drones, sendo um deles equipado com câmera térmica para captação de calor.

Inicialmente, a forte correnteza do rio Itajaí do Sul impediu a utilização de embarcações de resgate. Para contornar o problema e garantir a segurança das equipes na água, as autoridades determinaram o fechamento das comportas da Barragem Sul. A manobra surtiu efeito após cerca de quatro horas, reduzindo o nível da água em aproximadamente dois metros. Com o fluxo estabilizado, as equipes conseguiram retomar a navegação e ampliar significativamente a área de varredura até a localização da vítima.

Com informações do ND Mais