Menino acerta os 6 números da Mega da Virada; mãe não fez o jogo

O sorteio aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022

Um menino, de 10 anos, viralizou nas redes sociais depois de acertar os seis números da Mega-Sena da Virada no dia 31 de dezembro de 2022. O único problema é que a família de Cajazeiras, na Paraíba, não ficou milionária. Isso porque a mãe da criança esqueceu um "pequeno detalhe" e não fez os jogos.

Linda Inês concedeu uma entrevista à TV Diário do Sertão e contou quando sonhou que havia ganho na Mega da Virada. No sonho, ela chorava com o bilhete premiado em mãos. Com isso, a mulher levou vários bilhetes em branco para casa e pediu para que o filho, Pedro Henrique, também marcasse alguns.

O menino, que não entende nada de jogos, fez a marcação em um dos bilhetes. Linda explicou para ele variar os números. Então, a criança marcou aleatoriamente as dezenas 04-05-10-34-58-59, exatamente as sorteadas no dia 31.





Mas o que aconteceu?

Linda explicou que não conseguiu ir até uma lotérica jogar os números. A mãe afirmou que até tentou jogar pela internet, mas não conseguiu. Quando as dezenas foram sorteadas, a mulher percebeu que o menino não só havia marcado as seis dezenas sorteadas, como acertado uma quadra em outro jogo.

“Perdemos a noite, porque eu nunca imaginei que uma criança de dez anos ia ficar milionária. Ele chorou muito e não queria nem se alimentar. Veio o aviso, eu tive um sonho, ele me entregou o papel, mas foi a vontade de Deus, né?”, explicou durante a entrevista.





Fonte: Informações GMC Online.

