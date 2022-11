Meninas morrem após acidente envolvendo motorista embriagado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu na noite de domingo (6), na SP-300

Um acidente envolvendo um condutor embriagado resultou na morte de duas meninas, de 10 e 12 anos. A colisão aconteceu na noite do último domingo (6), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Laranjal Paulista, São Paulo.

continua após publicidade .

De acordo com as informações das autoridades, o automóvel em que as crianças estavam, um Volkswagen Fusca, foi atingido por um outro veículo, que era conduzido por um motorista que estava sob efeito de álcool.

Leia mais: Carro sai da pista na PR-218, bate em árvore e mata jovem de 18 anos

continua após publicidade .

O boletim de ocorrência informa que o motorista de um dos carros trafegava com a esposa em um dos sentidos da rodovia, quando, no sentido contrário, um automóvel em alta velocidade bateu na traseira de um Fusca.

O homem relatou que, com o impacto, o Fusca invadiu a pista em que ele estava e bateu de frente no carro dele. Ele e a esposa tiveram ferimentos leves, no entanto, os ocupantes do Fusca foram socorridos com lesões graves.



No Fusca, estava um homem com a filha de 10 anos e a sobrinha de 12. A menina de 10, identificada como Ana Beatriz Trevisan Pires, foi socorrida ao pronto-socorro de Laranjal Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

continua após publicidade .

Já a de 12, Mitchaelly Cristina Correa da Silva, foi levada ao pronto-socorro de Conchas e morreu quando estava sendo transferida para a Unesp de Botucatu. O motorista teve ferimentos leves.

Motorista embriagado

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista do veículo que trafegava em alta velocidade e atingiu a traseira do Fusca também foi socorrido ao pronto-socorro de Conchas, com fratura na perna.

A polícia informou que ele fez um teste de bafômetro, que confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, o velocímetro do carro dele ficou parado em 170 km/h.

continua após publicidade .

Ele foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa, além de embriaguez ao volante, mas ficou internado sob escolta policial. Depois, foi encaminhado à cadeia de Itatinga.

Os veículos foram apreendidos, e a Polícia Civil investiga o caso. O motorista vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (7).

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News