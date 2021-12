Da Redação

Menina viraliza ao brincar com cobra gigante; assista

Nesta semana, um vídeo publicado em agosto tomou conta das redes sociais. Nas imagens viralizadas, uma menina com aproximadamente três anos aparece brincando com uma cobra gigantesca. Compartilhado no Instagram por um usuário chamado “snake._.world”, a cena impressionou os internautas.

continua após publicidade .

A garotinha veste uma camiseta vermelha, calça e sandálias azuis e está sentada do lado de fora de uma casa. Então, uma enorme píton aparece e segue na direção da criança.

Assista:

continua após publicidade .

Com informações, Metrópoles