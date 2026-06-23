Menina sofre queimaduras graves no rosto após cumprir desafio da internet; veja foto

Uma menina de 10 anos sofreu queimaduras graves no rosto após participar de um desafio viral compartilhado nas redes sociais. O acidente aconteceu em Gold Coast, na Austrália, quando a criança tentou reproduzir uma prática que havia visto em vídeos na internet envolvendo um brinquedo do tipo "squishy".

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A vítima, identificada como Violet Zerbst, colocou o brinquedo antiestresse no micro-ondas após assistir a conteúdos que sugeriam aquecê-lo para deixá-lo mais macio. Segundo relatos da família, o objeto permaneceu cerca de 30 segundos no aparelho.

Após retirar o brinquedo do micro-ondas, a menina começou a apertá-lo. Nesse momento, o material explodiu repentinamente, lançando o conteúdo aquecido diretamente em seu rosto.

Assustada com os gritos da filha, a mãe de Violet a levou imediatamente para o banheiro e iniciou o resfriamento das queimaduras com água corrente. Enquanto isso, o pai acionou os serviços de emergência.

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A menina recebeu os primeiros atendimentos de paramédicos ainda na residência e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Gold Coast.

Segundo a família, os ferimentos atingiram principalmente o rosto e a região da boca. Violet permaneceu internada por cerca de uma semana para tratamento e acompanhamento médico.

O pai da criança afirmou que não imaginava que o aquecimento do brinquedo pudesse representar riscos tão graves. Ele relatou que acreditava apenas que o objeto ficaria mais macio após ser aquecido.

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De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, Violet foi a segunda criança internada na mesma semana na unidade de saúde em decorrência de queimaduras relacionadas a brinquedos do tipo "squishy".

O caso reacendeu o alerta sobre os perigos de reproduzir desafios virais sem orientação adequada, especialmente aqueles que envolvem objetos aquecidos ou modificações em produtos que não foram projetados para esse tipo de uso.

Especialistas recomendam que pais e responsáveis monitorem conteúdos consumidos por crianças e adolescentes nas redes sociais, além de verificarem as instruções de segurança fornecidas pelos fabricantes dos brinquedos.

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