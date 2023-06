Menina sofre descarga elétrica ao usar celular ligado à tomada e morre

Uma menina de 12 anos sofreu uma descarga elétrica e morreu depois de utilizar um aparelho celular ligado à tomada no último domingo (18). O fato foi registrado na zona rural do município de Colônia do Piauí e serve como alerta, já que casos como esse vêm acontecendo com frequência.

A vítima, identificada como Laisa Sofia da Silva Teixeira, foi encaminhada para um hospital da cidade pelos familiares, mas, devido à gravidade, precisou ser transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras. Infelizmente, ela não resistiu e morreu.

Populares relataram que a entrada do carregador de celular chegou a derreter devido à descarga elétrica.



Em nota, a Prefeitura de Colônia do Piauí lamentou a morte da garota e suspendeu as aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira (19).

Confira:



"É com profunda tristeza que a Prefeitura de Colônia do Piauí recebe a notícia do falecimento precoce de Laisa Sofia da Silva Teixeira, ocorrido no dia 18/06/2023. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família enlutada, especialmente com a mãe, Ivone Maria da Silva, e o pai, Edvaldo José Teixeira.

Laisa Sofia da Silva Teixeira sempre será lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Que sua alma descanse em paz."

Com infromações do G1.

