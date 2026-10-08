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COTIDIANO

Menina sequestrada pelo pai pisca para alertar PMs e é resgatada no litoral de SP

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma menina de 10 anos, sequestrada pelo próprio pai após ele agredir a ex-companheira em Barueri, na Grande São Paulo, foi resgatada pela Polícia Militar nesta quarta-feira, 7, em Praia Grande, no litoral paulista. A criança estava desaparecida desde 20 de setembro. Segundo relato da mãe à TV Tribuna, afiliada da Globo, a filha chamou a atenção de um policial ao piscar para ele enquanto passava acompanhada do pai.

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"Quando eles estavam passando, ela piscou para ele. E daí ele falou para o parceiro: Sargento, vamos voltar", contou a mulher à emissora. Segundo ela, quando os agentes retornaram, o ex-companheiro tentou justificar a situação com uma história falsa.

"Meu ex-marido já foi contando uma história triste para eles, falando que a mãe morreu, que não sei o quê. E ela piscando para ele para avisar que era mentira", disse a mãe.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), os policiais encontraram o homem, de 37 anos, caminhando de mãos dadas com a menina sob forte chuva, no bairro Guilhermina. As condições das roupas da criança chamaram a atenção da equipe, que decidiu abordá-los.

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Durante a conversa, os agentes perceberam divergências entre as informações fornecidas pelo homem e pela filha. Ele tentou escapar da abordagem, mas foi perseguido e detido na Avenida Castelo Branco.

A polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, cumprido durante a ocorrência.

A menina carregava um celular da mãe, por meio do qual os policiais conseguiram entrar em contato com a mulher. Após o resgate, a criança foi levada a um pronto-socorro para passar por avaliação médica.

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O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar a ocorrência e auxiliar no reencontro entre mãe e filha. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande.

Sequestro ocorreu após agressão à mãe

Segundo a SSP, o crime começou em 20 de setembro, em Barueri, quando o homem abordou a ex-companheira e a filha na rua e ameaçou a mulher com uma arma de fogo.

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De acordo com o boletim de ocorrência, ele obrigou as duas a seguirem até um hotel no bairro Parque dos Camargos. No estabelecimento, a mulher teria sido dopada e agredida pelo ex-companheiro.

Depois das agressões, o suspeito deixou o hotel levando a filha e uma bolsa com objetos pessoais da mulher, incluindo o celular posteriormente encontrado com a criança.

A Polícia Militar foi acionada na ocasião, e a mãe recebeu atendimento médico em um pronto-socorro. O episódio foi registrado na DDM de Barueri como violência doméstica, lesão corporal, roubo, sequestro e cárcere privado.

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