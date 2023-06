Menina se veste de Jesus e recria Santa Ceia em festa de aniversário

Ao lado dos “12 apóstolos”, a criança aparece com os braços abertos

Fazer aniversário tendo o ídolo como tema não é nenhuma novidade. Quem nunca foi a uma festinha de criança cujo cenário era o universo de algum personagem de desenho animado que atire a primeira pedra. Uma garotinha decidiu inovar, contudo, ao comemorar mais um ano de vida. Ela escolheu seu ídolo supremo como tema, ele mesmo, Jesus Cristo.

Post que se tornou viral nas redes sociais mostra a menina vestida de Jesus em uma releitura do quadro de Leonardo da Vinci que retrata a Santa Ceia. Ao lado dos “12 apóstolos”, a criança aparece com os braços abertos, vestida com uma túnica e uma faixa vermelha.

A mesa farta de doces, como toda festa de criança exige, também traz algumas referências bíblicas. Em apenas um dia, a foto soma quase 1,5 milhões de visualizações.

Nos comentários, diversas pessoas se divertiram com a autenticidade da criança e até relacionaram as demais crianças presentes na festa com outras personalidades religiosas.

“Essa querida era Judas, já estava até pensando como gastaria os 30 conto que ganharia por entregar a best”, brincou uma pessoa. “A menina pensou até na quantidade de amigos”, observou outra usuária.

Veja:

Foto por Reprodução Os comentários, diversas pessoas se divertiram com a autenticidade da criança

* Com Informações BHAZ

