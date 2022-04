Da Redação

Menina que perdeu a perna após atropelamento segue internada

A criança, de 11 anos, que foi atropelada por um carro alegórico na saída do Sambódromo do Rio de Janeiro, segue internada nesta sexta-feira (22) no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. O caso de Raquel Antunes da Silva é grave. Ela precisa do apoio de aparelhos para respirar no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico.

Durante a manhã de quinta-feira (21), a menina foi submetida a um procedimento cirúrgico que durou cerca de 6 horas. Ela teve lesões graves nas pernas e uma delas teve que ser amputada. A menina chegou a ter uma parada cardiorrespiratória.

Após o acidente, a Justiça determinou que as escolas de samba façam escolta dos carros alegóricos até os barracões. A decisão do juiz Sandro Pitthan Espíndola, da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, acolheu o pedido do Ministério Público estadual.

O acidente

A menina teria subido no carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações na avenida. Neste instante, o veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste. A entrada dos desfiles da Série Ouro precisou ser adiada por cerca de uma hora por causa da perícia da Polícia Civil.