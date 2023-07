Menina que juntava dinheiro para ajudar mãe em viagem cai em golpe

A mãe da criança foi bloqueada pela agência no WhatsApp

Helena e Valquíria esperaram no ponto de ônibus por horas e horas

Um criança de apenas 7 anos caiu em um golpe ao tentar realizar a viagem dos sonhos junto da mãe. A pequena Helena Fernandes Hitta e sua mãe, Valquíria Fernandes Hitta, planejavam ir para um parque de diversões em Santa Catarina, inclusive, chegaram a fechar o passeio com uma agência de turismo que, na verdade, não existe.

Helena conversou com a imprensa e revelou onde sempre quis conhecer. “É o Beto Carrero. Desde os 4 anos eu sempre quis ir lá”, afirmou a menina em uma entrevista o G1.

Para realizar o sonho, ela guardava qualquer dinheiro que recebia ou encontrava em um cofrinho, a fim de ajudar os pais a pagarem a viagem. A mãe, querendo realizar o desejo da menina, fechou negócio com a agência Belo Turismo, que fica em Ribeirão Preto, São Paulo.

No total, a família teve que desembolsar cerca de R$ 1,3 mil. O passeio iria incluir as passagens, café da manhã, dois jantares e a pousada onde as duas ficariam em Balneário Camboriú, em Santa Cataria.

A agência de turismo combinou com mãe e filha que a partida aconteceria às 20h30 do dia 13 de julho, na Praça da Bicicleta, em Cravinhos, São Paulo.

No dia anterior à viagem, Helena fez questão de ajudar a mãe a deixar tudo pronto. “Arrumei minha mala, ajudei minha mãe a arrumar as outras malas e arrumei os meus brinquedos para ir lá”. Ela ainda confessa que dormiu 'só um pouquinho' durante a noite, por causa da ansiedade.

No entanto, no dia em que a viagem iria ocorrer, Helena e Valquíria esperaram no ponto de ônibus por horas e horas. O transporte não veio e a mãe da pequena percebeu que foi bloqueada pela agência.

Assim que Valquíria viu que tinha sido vítima de um golpe. Ao saber que a viagem não ia dar certo, as lágrimas da criança caíram ali mesmo, no ponto de ônibus.

“Eu fiquei muito triste, porque minha mãe caiu em um golpe”.

Os planos de levar Helena para conhecer o Beto Carrero foram frustrados, mas não desfeitos. A família, agora, planeja ir de avião, no aniversário de 8 anos da menina, em novembro. E ela já recomeçou os preparativos.

“Eu estou juntando dinheiro de novo, porque da outra vez, eu também estava juntando dinheiro”.

Um boletim de ocorrência foi feito contra a agência.

As informações são do G1.

