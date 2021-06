Menina morre após mãe pendurá-la na sacada de prédio

Continua após publicidade

Uma mulher de 23 anos cometeu uma ação irresponsável que resultou na morte da própria filha, de 3 anos. Anna Ruzankina pendurou a criança na sacada de um prédio para forçá-la a parar de chorar, a menina escorregou e caiu de uma altura de 18 metros. O fato aconteceu na Rússia.

De acordo com testemunhas, a criança gritava bastante e estava apavorada com o que estava acontecendo. “Mamãe, estou com medo. Estou com medo, muito medo”, disse a garota antes de despencar.

Na sequência, Anna foi buscar o corpo da filha, que caiu do sexto andar do edifício. Conforme uma apuração feita pelas autoridades locais, a mulher havia saído na noite anterior e ingeriu bebidas alcoólicas.

Um morador do prédio fez um relato sobre o acontecimento. “Havia uma criança gritando nos apartamentos próximos” e “de repente ouvi um som de queda. E os gritos pararam. Quando me virei, vi uma menina coberta de sangue deitada no asfalto. Corri para ligar para o serviço de emergência. Fiquei chocado”, disse.

Segundo as autoridades, câmeras de segurança serão analisadas. A mãe da vítima foi detida e está à disposição da Justiça. Se ela for condenada, pode receber 21 anos de pena.