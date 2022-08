Menina morde cobra em reação a ataque no quintal de casa

Da Redação

Os vizinhos salvaram a pequena após ouvir gritos.

Uma criança de 2 anos mordeu uma cobra após ser atacada no quintal de sua casa, na Turquia, na última quarta-feira (10). De acordo com o Mirror UK, o caso aconteceu no vilarejo de Kantar, na cidade turca de Bingol. Os vizinhos salvaram a pequena após ouvir gritos.

Os vizinhos ouviram o pedido de socorro e se depararam com a menina segurando uma cobra de 50 cm enquanto mordia a serpente, junto a uma marca de mordida no lábio inferior. Um dos vizinhos matou a cobra, prestou os primeiros socorros e acionou uma ambulância.

Criança passa bem

A menina foi levada para o Hospital Infantil de Bingol, onde ficou em observação por 24 horas. Agora, ela está bem e se recuperando.

Mehmet Ercan, pai da criança, disse que sua filha mordeu a cobra de volta como uma reação. Ercan – que estava no trabalho quando ocorreu o incidente – desabafou: “Alá a protegeu, realmente”.

“Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha, ela estava brincando com ela e então o bicho a mordeu. Minha filha mordeu a cobra de volta como uma reação”, explica.

Por ano, o Brasil registra cerca de 26 mil casos de picada de serpente, sendo o ataque da chamada “cobra coral-verdadeira” um dos mais graves. Isso porque o veneno do animal pode provocar a paralisia dos músculos da respiração, levando as vítimas a óbito, segundo o portal Dráuzio Varella.

Com informações: Bhaz

