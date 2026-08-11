Menina implora a ladrão para não ter celular roubado no RJ: 'só tenho esse, moço, por favor'
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto contra uma estudante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 10. Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo. Nas imagens é possível ouvir a menina implorar para que o assaltante não roube o celular: "só tenho esse telefone. Moço, por favor".
"Por favor, moço, por favor, por favor, pelo amor de Deus, eu só tenho esse telefone. Moço, por favor", diz a menina.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A vítima será ouvida e diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Cena gravada mostra que o criminoso estaciona um carro branco, desce do veículo e aborda a menina. Ela mexia no celular no momento da abordagem. A estudante tenta segurar o aparelho, mas chega a ser segurada pelo pescoço pelo criminoso.
Após roubar o celular da estudante, o criminoso deixa a menina e vai embora com o telefone.