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COTIDIANO

Menina implora a ladrão para não ter celular roubado no RJ: 'só tenho esse, moço, por favor'

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um assalto contra uma estudante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 10. Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o roubo. Nas imagens é possível ouvir a menina implorar para que o assaltante não roube o celular: "só tenho esse telefone. Moço, por favor".

"Por favor, moço, por favor, por favor, pelo amor de Deus, eu só tenho esse telefone. Moço, por favor", diz a menina.

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De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A vítima será ouvida e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Cena gravada mostra que o criminoso estaciona um carro branco, desce do veículo e aborda a menina. Ela mexia no celular no momento da abordagem. A estudante tenta segurar o aparelho, mas chega a ser segurada pelo pescoço pelo criminoso.

Após roubar o celular da estudante, o criminoso deixa a menina e vai embora com o telefone.

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celular RJ roubo súplica VÍTIMA
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