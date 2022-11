Menina encontra figurinha rara de Neymar e faz doação para hospital

Da Redação

A doação aconteceu nessa quarta-feira (16), quando Vitória foi ao Hospital da Criança e Maternidade acompanhada dos pais

A ação solidária de uma menina, de apenas 9 anos, encheu o coração dos funcionários de um hospital de São José do Rio Preto, em São Paulo. Vitória Kama Martinez teve a "grande sorte" de encontrar uma figurinha rara da Copa do Mundo de 2022: a do atacante da Seleção Brasileira Neymar.

No entanto, logo após conquistar a figurinha cobiçada pelos colecionadores, a moradora de Magda, município que também fica em São Paulo, tomou a decisão de doa-la ao setor de oncologia do Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

O desejo de Vitório é que o card seja monetizado e o valor arrecadado na venda destinado à unidade de saúde.

A menina conta que o objetivo era completar o álbum, mas não tinha expectativa de conseguir a Legend Gold do Neymar.



"Eu sabia o quanto essa figurinha era rara, não conhecia ninguém que tinha tirado. Daí eu abri um envelope e vi aquele canto dourado, foi um momento de muita alegria. Eu fiquei muito empolgada e não conseguia para de pular", lembra.

"Quando mostrei para o meu tio, ele sugeriu para doar a figurinha para um hospital. Eu achei a ideia muito legal. Concordei com ele e escolhemos o setor de oncologia pediátrica do HCM."

A doação aconteceu nessa quarta-feira (16), quando a menina foi à instituição acompanhada dos pais. A figurinha foi entregue ao diretor administrativo do HCM, Antonio Soares Souza.

"É um ato que emociona e nos sensibiliza. Uma atitude tão bonita e nobre que partiu de uma criança. Sabemos o quanto esta figurinha é representativa e importante. E hoje, a Vitória nos presenteia com este card", diz o diretor.



Vanessa Ferreira Kama Martinez, mãe da menina, afirma que o hospital não foi escolhido aleatoriamente, pois um caso de câncer foi registrado na família. "Optamos pela a unidade pediátrica, pois, nada mais justo uma doação de uma criança para beneficiar outras crianças."

Mesmo diante da raridade da figurinha, Vitória afirma que não se arrepende por não completar o álbum.

"E já adianto, se eu tiver muita sorte e conseguir tirar novamente outra Legend Gold do Neymar, faço outra doação ao HCM", diz a menina.

Com informações do G1.

