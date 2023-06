Menina é espancada pelo pai por não fazer almoço na hora certa

Uma menina de 12 anos foi espancada pelo próprio pai por não ter feito almoço na hora certa. O caso foi registrado na sexta-feira (2), no município de Montes Claros de Goiás, em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o homem deu socos no rosto da menina e chegou a quebrar um cabo de rodo nas pernas dela durante as agressões.

Apuração feita pelo Conselho Tutelar indicou que a garota estava sendo torturada de forma física e psicológica pelo pai há algum tempo. Ainda conforme investigação, a menina era obrigada a cozinhar, limpar a casa e lavar roupas. Há cerca de duas semanas, também por insatisfação com as atitudes da garota, o pai jogou água no lençol, obrigando-a a dormir na cama molhada.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi recolhido no presídio de Jussara e deve responder pelos crimes de violência doméstica e tortura.

As informações são do Metrópoles.

