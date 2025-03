Menina é encontrada morta dentro de cisterna na casa da família

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança que estava desaparecida foi encontrada morta dentro de uma cisterna na casa da família. A família da pequena Eloá Vitória chegou a divulgar cartazes pedindo informação sobre o paradeiro da criança, até que um familiar viu a tampa da cisterna aberta. O caso foi registrado em Mesquita, no Rio de Janeiro.

A menina, de 2 anos, estava desaparecida desde sábado (22) e foi encontrada nesse domingo (23). Assim que o corpo dela foi localizado, equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil foram mobilizadas.

No local, os agentes de segurança encontraram Eloá já sem vida dentro da caixa d'água.

Em depoimento, a mãe disse que ela estava brincando com a irmã no quintal da casa. Após notar o sumiço da filha, ela procurou por toda a vizinhança e chegou a verificar imagens de câmeras de segurança das residências próximas, mas não encontrou pistas do paradeiro da menina.

A morte da criança é investigada pela 53ª Delegacia de Polícia. A perícia já deu início aos trabalhos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Com informações do Metrópoles.

