Menina desaparecida após conhecer homem no Discord é encontrada; polícia prende suspeito

Uma menina de 13 anos, que estava desaparecida em Anápolis desde segunda-feira, 7, foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, ela estava junto com um homem de 19 anos. Ele foi preso em flagrante, suspeito de estupro de vulnerável e cárcere privado.

Anteriormente, ela havia deixado uma carta para a família. "Talvez eu volte, talvez não", escreveu a menina, para a família após conhecer um homem no Discord e desaparecer na segunda-feira, 7, em Anápolis, Goiás.

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"Provavelmente eu estou muito longe agora. Eu amo você e o pai. Amo muito. Essa decisão que eu tomei foi difícil, muito. Escuta as músicas que eu escutava com você. Não sei se eu vou voltar. Talvez eu volte, talvez não", escreveu a adolescente.

Em nota, o Discord disse ter "compromisso com a segurança dos usuários" e alega ter como objetivo que a plataforma de comunicação possa ser "o melhor lugar para amigos se conectarem antes, durante e depois de jogar".

"Mantemos sistemas robustos destinados a prevenir a disseminação de exploração sexual e aliciamento em nossa plataforma e também trabalhamos com outras empresas de tecnologia e organizações de segurança para aprimorar a segurança online em toda a internet. Nossos Termos de Serviço exigem que todos os usuários tenham pelo menos 13 anos para usar o Discord e a Central da Família oferece a pais e responsáveis ferramentas para ajudar seus adolescentes a terem uma experiência online mais segura, preservando sua privacidade."

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Em entrevista à TV Anhanguera, filiada da TV Globo, o pai da menina, disse que não sabe se a filha fugiu com um aliciador ou uma "pirralho" e fez um apelo para a adolescente voltar para casa. Ele ainda disse que não sabia que a filha usava o aplicativo do Discord.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que o desaparecimento e suas circunstâncias estão sendo investigados pela DPCA de Anápolis. Contudo, o caso está sob sigilo, uma vez que envolve menor.