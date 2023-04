Menina de 9 anos morre após ser baleada no Rio; outros 4 foram atingidos a tiros

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Uma menina de nove anos morreu após ser baleada na noite da quarta-feira, 5, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Ester de Assis de Oliveira estava entre as cinco pessoas que seriam moradoras da Comunidade do Cajueiro e foram feridas por armas de fogo. Uma segunda pessoa também morreu, mas não teve a identidade revelada.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas teriam sido atingidas durante um confronto entre criminosos rivais.

"No momento dos incidentes, não havia ação da Polícia Militar na localidade", afirmou a PM, em nota.

Os feridos pelos tiros foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rocha Miranda e de Irajá.

"Diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos", informou a Polícia Civil.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes de Ester e da segunda vítima fatal. Os casos dos três outros feridos foram registrados e serão investigados pela equipe da 29ª Delegacia de Polícia, de Madureira.

Agentes do 9º Batalhão da Polícia Militar, de Rocha Miranda, reforçam o policiamento na região onde houve os tiros.