Menina de 9 anos morre após cair do 22º andar de prédio

Segundo informações do UOL/Notícias, uma menina de nove anos morreu após cair do 22º andar de um prédio localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro dos Estados, em João Pessoa, na Paraíba.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado, segundo informações apuradas pelo UOL com o plantão da Delegacia de Homicídios, que esteve no local da ocorrência.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança estava em casa, com os pais, momentos antes da morte. Após um desentendimento com a família, a menina teria pulado pela janela.

O corpo da criança foi removido do local da queda e levado para dentro do apartamento pelo pai. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local da ocorrência. Perícias complementares apurando as causas da morte.

O corpo da criança foi levado para o IML (Instituto de Medicina Legal) e a partir da próxima segunda-feira (24), a Polícia Civil irá determinar quem será o delegado responsável para investigar o caso.

Fonte: UOL Notícias