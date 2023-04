Menina de 8 anos morre no hospital após ser picada por escorpião

Da Redação

A menina morreu na madrugada desta sexta-feira

Uma criança, de 8 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (14) após ser picada por um escorpião. A vítima, identificada como Isabelli Camargo dos Santos, estava internada no Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente, no interior paulista.

Segundo as informações da família, Isabelli foi atacada pelo animal no último sábado (8) e, desde então, esteve internada no HR para tratar a saúde. A instituição informou que a menina deu entrada na unidade às 12h43 do dia 8 de abril e foi atendida pela equipe médica e multiprofissional.

“Devido às gravidades do quadro clínico, seu óbito foi constatado no dia 14 de abril, às 2h24”, disse o hospital através de um comunicado.

A Prefeitura de Presidente Epitácio, município em que a vítima residia, lamentou a morte precoce de Isabelli. Além disso, a administração pública reforçou que está intensificando, junto à população, as orientações de combate às endemias, incluindo o aparecimento de escorpiões.

A fim de potencializar o combate a esses riscos, o Poder Executivo informou que contratou mais agentes de endemias em caráter emergencial, o que aumentou em 50% o quadro de servidores.

Com informações do G1.

