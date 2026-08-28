Menina de 8 anos morre após contrair ameba comedora de cérebro ao nadar em lago

Uma menina de 8 anos morreu na Louisiana, nos Estados Unidos, após contrair uma infecção pela Naegleria fowleri, organismo unicelular conhecido popularmente como “ameba comedora de cérebro”. Lillian Smart, moradora de Ruston, no norte do estado, faleceu no sábado (22), um dia após completar 8 anos, de acordo com a emissora local KNOE. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido enquanto ela nadava no Lago Claiborne, a cerca de 30 milhas (aproximadamente 48 km) a noroeste de Ruston.

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Segundo o G1, Lillian estava internada desde 15 de agosto. A família, por meio de uma publicação no Facebook, relatou que a menina deu entrada no hospital com febre, que evoluiu para visão dupla. Inicialmente, os médicos suspeitaram de meningite bacteriana, mas exames posteriores identificaram a infecção causada pela Naegleria fowleri.

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A infecção provocou uma grave inflamação no cérebro da criança, condição conhecida como meningoencefalite amebiana primária (PAM). Em um post na página “Love for Lillian”, criada para compartilhar atualizações sobre o estado de saúde da menina, a família informou que o inchaço cerebral era “significativo”.

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Em uma postagem na manhã de domingo (23), os pais de Lillian, Daniel e Rebecca Smart, comunicaram o falecimento da filha:

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“Na noite passada, Lillian correu dos nossos braços para os braços de Jesus. Os danos no cérebro dela eram graves demais para que seu corpo pequeno conseguisse se recuperar. Todos fizeram tudo o que podiam para mantê-la aqui. Estamos de coração partido e, honestamente, não sabemos o que fazer a seguir. Como colocar um pé na frente do outro sem a nossa menina?”, escreveram.

A comunidade de Ruston se mobilizou em apoio à família. Na sexta-feira (21), véspera do aniversário de Lillian, lojas e restaurantes da região participaram da campanha “Love for Lillian”, destinando parte da arrecadação do dia à família. De acordo com a emissora KNOE, moradores usaram camisetas com o nome da campanha.

A proprietária da loja The Children’s Shoppe & Peach Lemonade, Patricia Willis, descreveu Lillian como uma criança conhecida na comunidade por sua alegria. “Ela é sempre uma criança feliz. Em todo lugar que ela vai, ela é feliz. Toda vez que você a vê, ela está com um sorriso no rosto”, disse Willis à KNOE.

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Ameba infecta dchega até o cérebro

A Naegleria fowleri é uma ameba que se desenvolve em corpos de água doce e morna, como lagos e rios. A infecção ocorre quando a água contaminada entra com força pelo nariz, permitindo que o organismo chegue ao cérebro. A doença não é transmitida pelo consumo de água contaminada nem de pessoa para pessoa.

De acordo com o Departamento de Saúde da Louisiana, a infecção é extremamente rara, mas quase sempre fatal. Entre 1937 e 2025, foram confirmados apenas 180 casos nos Estados Unidos. Na Louisiana, este foi o primeiro caso registrado desde 2013.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, manifestou solidariedade nas redes sociais: “De coração partido com a notícia da morte de Lillian”. O senador John Kennedy também emitiu uma nota de pesar.