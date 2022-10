Menina de 8 anos é estuprada por alunos enquanto voltava de escola

Da Redação

Dois alunos a puxaram até uma casa, onde cometeram o abuso.

A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de estupro de vulnerável em Belo Horizonte nesta semana. O novo caso ocorreu com uma aluna de 8 anos da Escola Municipal Rui da Costa Val, no bairro Jardim Felicidade, enquanto ela voltava da aula. Os autores do abuso seriam dois alunos da mesma escola, só que mais velhos. As idades dos adolescentes não foram divulgadas pela polícia.

Só nesta semana O TEMPO publicou caso de abuso de um professor suspeito de abuso contra uma aluna de 10 anos em outra escola municipal de Belo Horizonte, além do relato de uma adolescente que via os tios paternos mantendo relações sexuais, repetia o ato com o irmão e foi estuprada pelo pai durante dois anos.

No caso dessa quinta-feira, a menina disse que sempre ia e voltava da escola com o irmão, de 12 anos, mas que nessa data demorou um pouco mais a ir embora, já que ficou ajudando a professora a guardar os materiais. Quando chegou no portão para ir embora, viu que o irmão já tinha ido e, então, pediu para ser liberada por volta de 11h45. Perto da escola, ela alega que encontrou com outros três estudantes da mesma escola, eles se aproximaram dela e começaram a "brincar com ela". Quando chegaram perto de um escadão, na rua José Francisco de Araújo, um deles a pegou forte pelo braço e a puxou até uma casa. Dos três estudantes, dois entraram no imóvel que não tinha ninguém.

A criança relatou que enquanto um adolescente a segurava pelo braço, o outro tirava a roupa, a deitou, e realizou o ato sexual. A estudante disse que saiu correndo e voltou para a casa, quando contou tudo para a mãe por volta de 12h30. O pai da menina soube do caso por volta das 18h, quando foi até a escola conversar com o vice-diretor e pediu para a acionar a polícia. Como a vítima só se referia ao suposto autor pelo primeiro nome, não foi possível identificar o estudante, mas o vice-diretor se comprometeu a acionar o Conselho Tutelar. Com o pai da criança e a vítima, a viatura da polícia percorreu o mesmo caminho que ela fez horas antes, mas ela não soube precisar em qual casa entrou.

De acordo com a polícia, as diligências continuam para conseguir a identificação dos autores. A criança foi conduzida para o hospital e a ocorrência foi encerrada na 4ª Delegacia de Plantão de Venda Nova.

Com informações: O TEMPO

