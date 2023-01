Menina de 7 anos dá martelada na cabeça do pai para defender a mãe

Da Redação

O caso aconteceu no último domingo (1º) e até esta segunda-feira (02), ele seguia detido

Uma menina, de apenas 7 anos, golpeou o pai com uma martelada na cabeça para defender a mãe de uma agressão. O caso aconteceu em Brusque, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. A Polícia Civil (PC) informa que o homem descumpriu uma medida protetiva de urgência e foi preso.

O caso aconteceu no último domingo (1º) e, conforme relatório da Polícia Militar (PC), o homem foi atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Até esta segunda-feira (02), ele seguia detido.

A ex-companheira também foi encontrada pelas equipes da PM, pouco depois que as autoridades foram acionadas. A mulher contou que a filha do casal ficou com o pai para que ela pudesse sair. Ao retornar para buscá-la, no entanto, ele teria tentado agredi-la e a menina a defendeu.

A mulher não se feriu, segundo a Polícia Civil. Já o homem foi golpeado levemente. Após os depoimentos, a menina ficou aos cuidados da mãe e o caso encaminhado ao Poder Judiciário.





