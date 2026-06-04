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Menina de 6 anos morre após tiro acidental disparado por irmão de 12 anos

Tragédia aconteceu na manhã desta quinta-feira (4). Arma pertencia ao padrasto das crianças, que fugiu do local

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 19:20:29 Editado em 04.06.2026, 19:20:24
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Menina de 6 anos morre após tiro acidental disparado por irmão de 12 anos
Autor Criança foi atingida na região do ouvido e não resistiu - Foto: REPRODUÇÃO

Uma menina de seis anos morreu na manhã desta quinta-feira (4) após ser atingida na cabeça por um tiro acidental disparado pelo próprio irmão, de 12 anos. A fatalidade ocorreu por volta das 9h na comunidade de Córrego Mumbuca, localizada na zona rural do município de Pavão, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

- LEIA MAIS: Cachorra esfaqueada no Paraná não resiste aos ferimentos e é sacrificada

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente acionado para prestar socorro à vítima. No entanto, ao chegarem ao local da ocorrência, os profissionais de saúde constataram que a criança, atingida na região do ouvido, já estava sem vida.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, a arma de fogo envolvida no acidente pertencia ao atual companheiro da mãe das crianças. Logo após o disparo, o homem fugiu e ainda não foi localizado pelas forças de segurança. O tenente Furtado, que atendeu a ocorrência, explicou que a mãe poderá ser autuada criminalmente por omissão de cautela em relação à guarda do armamento dentro de casa.

Para dar andamento aos procedimentos legais, o adolescente de 12 anos, a mãe das crianças e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni. A corporação instaurou uma investigação para apurar todas as circunstâncias que levaram ao disparo e continua realizando buscas para localizar o proprietário da arma.

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