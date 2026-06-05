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TRAGÉDIA COM ARMA

Menina de 6 anos morre após ser baleada pelo próprio irmão de 12 anos

As autoridades investigam as circunstâncias do disparo e tentam esclarecer a origem da arma

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 17:47:57 Editado em 05.06.2026, 17:47:52
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Menina de 6 anos morre após ser baleada pelo próprio irmão de 12 anos
Autor Os investigadores trabalham para identificar a origem do armamento, verificar quem era responsável pela guarda e apurar se houve negligência no armazenamento da arma - Foto: Reprodução

Uma menina de 6 anos morreu após ser baleada pelo irmão de 12 anos na manhã desta quinta-feira (04) na zona rural de Pavão (MG), no Vale do Mucuri. As autoridades investigam as circunstâncias do disparo e tentam esclarecer a origem da arma utilizada no episódio.

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De acordo com informações preliminares, o disparo ocorreu em circunstâncias que ainda não foram completamente divulgadas pela polícia. Os investigadores trabalham para identificar a origem do armamento, verificar quem era responsável pela guarda e apurar se houve negligência no armazenamento da arma.

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Logo após a confirmação da ocorrência, equipes da perícia técnica foram acionadas para realizar os levantamentos no local. Os peritos coletaram vestígios, analisaram o cenário e reuniram elementos que poderão auxiliar na reconstrução dos fatos. O trabalho pericial é considerado fundamental para determinar a trajetória do disparo, a posição dos envolvidos e outros detalhes que possam contribuir para a elucidação do caso.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) reforçou que o caso permanece em investigação. O objetivo é esclarecer completamente as circunstâncias da ocorrência, identificar eventuais responsabilidades e compreender como a arma utilizada foi parar ao alcance das crianças. Os laudos periciais deverão integrar o inquérito policial e servir de base para as próximas etapas da investigação.

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Armas MINAS GERAIS notícias Minas Gerais pavão segurança infantil tragédia Vale do Mucuri
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