Menina de 6 anos morre afogada em piscina de hotel fazenda

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia, o corpo da criança foi liberado para a família

Uma menina morreu vítima de afogamento na piscina do hotel fazenda Águas do Vale, em Goianésia, município de Goiás, no domingo (5). Maria Emanuelly Braz de Jesus, de 6 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu.

O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas realizavam reanimação na criança quando os militares chegaram ao local. Maria Emanuelly sofreu uma parada cardíaca e não foi informado quem acompanhava a menina no momento do acidente.

A menina chegou a ser encaminhada a um hospital da região por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia, o corpo da criança foi liberado para a família.

A Polícia Civil de Goianésia irá abrir um inquérito para investigar o caso e se houve algum crime na morte da menina.

Com informações do Metrópoles

