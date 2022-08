Menina de 6 anos é morta por dívida de R$ 85 mil

Da Redação

A criança foi morta por tiros no dia 29 de julho

Um crime brutal foi registrado em Carapicuíba, em São Paulo: uma menina, de apenas 6 anos, foi morta a tiros por conta de uma dívida no valor de R$ 85 mil.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 29 de julho, e a prisão do homem responsável por efetuar os disparos aconteceu na última segunda-feira (8). O suspeito tem 25 anos.

O assassinato aconteceu quando a menina, identificada como Helena Guimarães, e o pai retornavam da casa de um familiar. As vítimas estavam em um veículo no momento em que foram surpreendidas por um outro carro, que era ocupado por dois homens.

Um deles efetuou disparos de arma de fogo contra o automóvel da família. Helena e o pai foram atingidos pelos tiros. Após o crime, a dupla criminosa fugiu.

A ocorrência foi presenciada por algumas pessoas, que acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que os socorristas chegaram ao local, nada pôde ser feito, pois a menina não resistiu aos ferimentos. Helena sofreu disparos na cabeça e no peito.

O pai dela, identificado como Evandro, foi encaminhado para um hospital de Barueri, São Paulo, onde segue internado.

Motivo do crime

O delegado que está à frente do caso, Marcelo Prado, disse que o homem cometeu o crime por causa de uma dívida. A informação é que o autor do crime devia R$ 85 mil ao pai da menina.



Por conta disso, ele resolveu matar Evandro e sua filha para não pagar o valor.

O outro envolvido no crime não foi preso até o momento.

