Menina de 6 anos é diagnosticada com quadro grave de artrite; entenda

Os médicos estão intrigados com a condição de uma menina de apenas 6 anos que foi diagnosticada com artrite, no Reino Unido. Inclusive, o caso dela é tão grave que necessita do apoio de muletas para andar.

O problema começou a surgir em agosto de 2022, quando a pequena Keavagh caiu durante a festa de aniversário de um amigo e não conseguiu se recuperar da dor nos dias seguintes. Ela passou por uma bateria de exames com reumatólogos e fisioterapeutas que identificaram a artrite.

A doença, geralmente, é associada a pessoas com idades avançadas. Ela causa inflamação nas articulações - principalmente no joelho, punhos e tornozelo -, dor, limitação do movimento, inchaço e vermelhidão da pele.

A artrite é, na verdade, uma condição que é reflexo de uma série de doenças. Ela pode ser causada por quadros de psoríase, gota e até de osteoporose. Entre estes diversos tipos de artrite está a idiopática juvenil, quando a inflamação nas juntas aparece antes dos 16 anos.



A britânica desenvolveu o problema devido à psoríase. Apesar de saberem das comorbidades da garota, a família da inglesa não esperava que a debilitação das articulações fosse por conta da artrite.

“É muito difícil. Aos seis anos, as crianças ainda não sabem expressar suas sensações físicas. A gente, como mãe, tenta nosso melhor, mas quando vemos a dor, o medo e a raiva no rosto de nossos filhos, é impossível não se sentir impotente”, conta a mãe da menina, Leeanne Taggart, no Instagram.



Com informações do Metrópoles.

