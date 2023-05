Menina de 5 anos morre depois de ser baleada na porta de casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima estava na porta de casa quando foi baleada

Uma criança, de apenas cinco anos, morreu depois de ser atingida por disparos de arma de fogo no momento em que estava na porta de casa, no bairro de Barra do Ceará, em Fortaleza.

continua após publicidade .

O fato foi registrado na noite do último sábado (6), quando facções criminosas se envolveram em uma briga. Tiros foram efetuados durante o conflito e um dos disparos atingiu a menina, identificada como Thauany.

A vítima foi socorrida por moradores do bairro e encaminhada rapidamente para um hospital, porém, nada pôde ser feito, já que a garota não apresentava sinais vitais.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem morre após levar tiro acidental durante caçada a javali

Um homem, alvo dos criminosos, e um adolescente, de 12 anos, também foram baleados. Eles também foram levadas para uma unidade de saúde e, até o momento, seguem internados.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso é investigado como homicídio e dupla lesão corporal a bala pela 8ª DHPP.

Siga o TNOnline no Google News