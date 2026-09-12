Menina de 5 anos é resgatada com vida após desabamento de prédio; duas pessoas morrem

Tragédia ocorreu na madrugada deste sábado (12) no bairro da Penha, atingindo uma casa onde estava uma família de origem boliviana

Uma menina de 5 anos foi resgatada com vida após o desabamento de um prédio em construção que atingiu uma residência na madrugada deste sábado (12), por volta das 2h, na Rua Tequici, bairro da Penha, na zona leste de São Paulo.

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A ocorrência, registrada em meio a uma madrugada de chuvas intensas na capital, resultou na morte de duas mulheres, cujos óbitos foram constatados no local, enquanto um adulto e a criança sobrevivente foram encaminhados para atendimento no Pronto-Socorro do Tatuapé.

Segundo informações preliminares da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiros, a residência atingida abrigava 11 pessoas da mesma família de origem boliviana, sendo oito adultos e três crianças, ao passo que o edifício colapsado possuía 12 andares, tratava-se de uma obra irregular e embargada onde dois pedreiros costumavam dormir, embora estivesse desocupada no momento da queda.

Uma força-tarefa composta por 42 bombeiros divididos em 16 viaturas permanece mobilizada na área para realizar buscas por eventuais pessoas soterradas sob os escombros. Embora a tragédia tenha coincidido com um período de temporais severos que levaram o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) a decretar estado de atenção para alagamentos em toda a cidade e nas marginais Pinheiros e Tietê, a Defesa Civil informou que a relação direta entre o desmoronamento e as condições meteorológicas ainda precisa ser confirmada por análises técnicas.

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O cenário adverso na capital decorre da passagem de uma frente fria pelo litoral paulista associada à atuação de um ciclone extratropical, fenômenos que motivaram alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para risco considerável de perigo ao longo do dia, com ventos que podem superar 60 km/h, descargas elétricas e potencial para tempestades severas em pontos isolados do estado. Com informações do Metrópoles, parceiro do GMC Online.