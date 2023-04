Menina de 4 anos morre e pais são presos; médicos apontam abuso

Da Redação

O caso está sendo investigado

Uma criança, de apenas 4 anos, morreu na noite de domingo (9) após ser internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso, registrado em Mateus Leme, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, está sendo investigado pelas autoridades, já que a vítima apresentava sinais de estupro.

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), tudo começou na última sexta-feira (7), quando a menina foi levada para receber atendimento médico na UPA, pois apresentava sintomas de náusea e vômito. No entanto, após apresentar uma melhora, ela foi liberada no mesmo dia.

Mas, durante a manhã desse domingo, ela voltou a ter os mesmos sintomas. Devido a isso, foi levada novamente à unidade de saúde.

No local, os médicos a internaram e a submeteram a alguns exames. Após avaliação médica, foram constatados indícios de violência sexual e receitados remédios para dor e soro.

Durante à tarde, ela ficou em observação acompanhada da mãe, de 30 anos. Horas depois, os médicos foram fazer o acompanhamento da paciente e notaram que ela estava morta.

Ainda de acordo com o relato dos profissionais de saúde, a mãe disse que ficou com a filha, mas não percebeu que ela não se mexia mais porque estava usando o celular.

Após o ocorrido, a mãe e o pai, de 40 anos, foram presos por abandono de incapaz. Segundo a polícia, não houve confissão.

Os dois e o irmão, de 14 anos, foram encaminhados para prestar depoimento em delegacia.

O caso segue sob investigação.

Com informações do UOL.

