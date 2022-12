Menina de 4 anos morre após se afogar em piscina em SP

Da Redação

A tragédia ocorreu na tarde do último sábado (10), em São José das Laranjeiras

Uma tragédia aconteceu na tarde do último sábado (10), em São José das Laranjeiras, um distrito que pertence ao município de Maracaí, no interior de São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), uma menina, de apenas quatro anos, morreu afogada em uma piscina.

De acordo com a mãe da menina, Gisele Santos Oliveira, o acidente aconteceu quando a família estava em um chácara com colegas e outras crianças.

Ainda conforme a mãe, em um certo momento, ela foi levar o filho mais velho, de 7 anos, ao banheiro, quando a menina, identificada como Sarah, entrou na piscina e se afogou.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital Beneficente de Maracaí, porém, infelizmente, não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Nas redes sociais, Gisele fez um desabafo sobre a partida precoce da filha.



"Você era tudo para nós. Sua partida foi um choque, hoje não consigo aceitar que isso aconteceu. Você era uma menina tão linda por fora e por dentro. Sempre carinhosa com todos. Sei que nunca mais sentirei seu cheiro, seu carinho, seu amor, mas a vida tem que continuar. Vou rezar sempre por você, minha filha, desejando que você esteja em paz”, diz a publicação.

fonte: Gisele Santos Oliveira/Arquivo Pessoal A mãe utilizou as redes sociais para fazer uma homenagem à filha

Com informações do G1.

