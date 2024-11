Menina de 4 anos morre após se afogar em piscina de clube

Siga o TNOnline no Google News

Uma menina de apenas quatro anos morreu afogada em uma piscina de um clube particular, na cidade de Cansanção, no norte da Bahia. O caso aconteceu no último domingo (27). A criança foi identificada como Alice Antunes da Silva.

De acordo com a relato de familiares, a mãe de Alice estava no clube com a menina e outro filho. Detalhes de como a criança teria se afogado não foram divulgados. A pequena chegou a ser socorrido e encaminhada para o Hospital Municipal de Cansanção, mas não resistiu.

A equipe de reportagem da TV São Francisco, afiliada da TV Bahia na região, entrou em contato com a Polícia Civil do Estado para pedir informações sobre o caso. A corporação, no entanto, informou que não foi registrado boletim de ocorrência.

O velório de Alice Antunes deve acontecer na residência da família, no povoado de Pocinhos. Ainda não há detalhes sobre data e local do sepultamento.

Fonte: informações g1.

