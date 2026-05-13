TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ABSURDO

Menina de 4 anos é internada com sinais de embriaguez em Santa Catarina

A paciente apresentou hálito etílico, náuseas e vômitos após passar o dia em casa

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 21:01:16 Editado em 13.05.2026, 21:01:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Menina de 4 anos é internada com sinais de embriaguez em Santa Catarina
Autor Criança foi atendida na UPA de Herval D'Oeste - Foto: Prefeitura de Herval D'Oeste/Divulgação

Uma menina de apenas 4 anos foi internada com sinais de embriaguez na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Herval D'Oeste, no oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu na noite de sábado (9), mas ganhou repercussão no início desta semana. A equipe médica que atendeu a ocorrência relatou que a criança chegou à unidade apresentando hálito etílico, náuseas, vômitos e rebaixamento do nível de consciência.

LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana interdita a "Vila do Chaves"; veja imagens do local

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Conselho Tutelar foi acionado assim que a paciente deu entrada na unidade de saúde com a suspeita de intoxicação e, em seguida, acionou a Polícia Militar. De acordo com as informações apuradas pelos agentes no local, a menina havia passado o dia em casa, sob os cuidados de familiares. A avó da criança, de 68 anos, relatou que percebeu a gravidade da situação apenas após a neta começar a passar mal repentinamente. Os levantamentos iniciais apontaram que havia bebidas alcoólicas armazenadas em um dos quartos da residência.

Diante do quadro clínico apresentado, a equipe médica realizou exames laboratoriais, mantendo a paciente em observação. A menina permaneceu internada na UPA de Herval D'Oeste, acompanhada da avó.

Por conta do incidente, a mãe da criança, uma jovem de 25 anos, foi encaminhada pela Polícia Militar até a delegacia da cidade vizinha de Joaçaba para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Todo o procedimento policial e o encaminhamento da mãe foram acompanhados de perto pelo Conselho Tutelar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bebidas alcoólicas conselho tutelar intoxicação infantil responsabilidade familiar Saúde Pública segurança da criança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV