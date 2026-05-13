Menina de 4 anos é internada com sinais de embriaguez em Santa Catarina
A paciente apresentou hálito etílico, náuseas e vômitos após passar o dia em casa
Uma menina de apenas 4 anos foi internada com sinais de embriaguez na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Herval D'Oeste, no oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu na noite de sábado (9), mas ganhou repercussão no início desta semana. A equipe médica que atendeu a ocorrência relatou que a criança chegou à unidade apresentando hálito etílico, náuseas, vômitos e rebaixamento do nível de consciência.
O Conselho Tutelar foi acionado assim que a paciente deu entrada na unidade de saúde com a suspeita de intoxicação e, em seguida, acionou a Polícia Militar. De acordo com as informações apuradas pelos agentes no local, a menina havia passado o dia em casa, sob os cuidados de familiares. A avó da criança, de 68 anos, relatou que percebeu a gravidade da situação apenas após a neta começar a passar mal repentinamente. Os levantamentos iniciais apontaram que havia bebidas alcoólicas armazenadas em um dos quartos da residência.
Diante do quadro clínico apresentado, a equipe médica realizou exames laboratoriais, mantendo a paciente em observação. A menina permaneceu internada na UPA de Herval D'Oeste, acompanhada da avó.
Por conta do incidente, a mãe da criança, uma jovem de 25 anos, foi encaminhada pela Polícia Militar até a delegacia da cidade vizinha de Joaçaba para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Todo o procedimento policial e o encaminhamento da mãe foram acompanhados de perto pelo Conselho Tutelar.