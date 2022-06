Menina de 4 anos é atingida na cabeça por bala perdida no Rio

Fábio Grellet (via Agência Estado)

Uma menina de 4 anos foi ferida na cabeça por uma bala perdida durante operação da Polícia Civil no início da noite desta quarta-feira, 1º, em Curicica, zona oeste do Rio. Até as 20 horas, ela estava internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul carioca.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) receberam denúncia de extorsão e foram até Curicica. Estavam na rua André Rocha, perto do viaduto de acesso à via expressa Transolímpica, quando foram atacados por criminosos e começou um tiroteio. Um homem foi preso, e uma pistola e um carro roubado, apreendidos.

Por enquanto não se sabe quem disparou o tiro que atingiu a criança. Ela inicialmente foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Taquara, na mesma região, onde recebeu o primeiro atendimento. Em seguida, foi transferida para o Hospital Miguel Couto.