Menina de 3 anos morre logo após ser encontrada em máquina de lavar

A descoberta foi feita por seu pai e um irmão na noite desta quinta-feira (12)

Uma menina de 3 anos morreu logo após ser encontrada em estado crítico dentro de uma máquina de lavar no apartamento da família, em Paris, na França, conforme informações do jornal Le Parisien. A descoberta foi feita por seu pai e um irmão na noite desta quinta-feira (12).

De acordo com a mídia local, o serviço de emergência foi acionado e tentou socorrer a criança, que fez aniversário havia menos de uma semana, mas ela morreu pouco depois da chegada dos funcionários. A causa da morte ainda não está esclarecida, mas informações preliminares indicam que pode ter relação com asfixia.

"Mas devemos ter muito cuidado", disseram as autoridades. "Não sabemos o que aconteceu. Aparentemente, ela não carregava nenhum vestígio de espancamento. A autópsia revelará muito mais". O pai afirmou, em depoimento, que a porta da máquina de lavar estava fechada quando viu a filha lá dentro, e que o eletrodoméstico estava desligado.

Sobre o que aconteceu antes, ele relatou que chegou do trabalho e jantou com a mulher e um dos filhos. O casal tem outros quatro, incluindo a menina que morreu. O mais velho tem 18 anos, enquanto os outros têm entre 7 e 16 anos. A menina de 3 anos era a caçula. Não ficou esclarecido se os pais tinham conhecimento do paradeiro dos filhos durante a refeição.

O pai contou que começou a se preocupar com a menina enquanto terminava de jantar. Ele disse que passou a procurar por ela, tanto no apartamento quanto na área externa, recebendo ajuda de vizinhos. Ao encontrar a filha, afirmou ter ligado imediatamente para a emergência. Uma investigação foi aberta pela promotoria de Paris para apurar as causas da morte.

