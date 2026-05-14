Menina de 3 anos morre em incêndio após ser resgatada e voltar para casa em chamas

Uma menina de três anos morreu após um incêndio atingir sua casa na noite desta quarta-feira (13), na cidade de Salsipuedes, província de Córdoba, na Argentina. A mãe havia conseguido retirar a vítima e sua irmã gêmea do imóvel, mas as crianças se assustaram e correram de volta para o interior da residência em chamas.

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O incêndio começou por volta das 21h no bairro Villa La Selva. De acordo com o relato de Natalia, tia das meninas, à rádio local Mitre Córdoba, a mãe deixou as filhas do lado de fora enquanto pedia ajuda aos vizinhos. Ao perceber que as crianças haviam retornado para o quarto, ela tentou resgatá-las com o auxílio de um morador da região, que atua como bombeiro. Antes de entrar no local tomado pela fumaça, o vizinho desligou a energia elétrica da propriedade.

A dupla conseguiu localizar e salvar uma das gêmeas, mas a baixa visibilidade e a fumaça intensa dificultaram as buscas pela outra criança. A mãe chegou a improvisar uma máscara com a própria camisa, mas não conseguiu continuar as buscas por falta de ar. Equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros chegaram em seguida e deram continuidade ao resgate, encontrando a segunda menina desacordada dentro do quarto.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação no local antes de encaminhar a criança ao Hospital José Miguel Urrutia, onde a morte foi confirmada pela equipe médica. Agora, as autoridades argentinas investigam as causas da tragédia. A principal hipótese levantada pelos peritos até o momento é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito na fiação elétrica da casa.