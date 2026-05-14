TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRAGÉDIA

Menina de 3 anos morre em incêndio após ser resgatada e voltar para casa em chamas

Mãe conseguiu tirar as filhas do imóvel, mas crianças se assustaram e retornaram para o quarto. Irmã gêmea da vítima foi salva com a ajuda do vizinho

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 18:34:50 Editado em 14.05.2026, 18:34:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Menina de 3 anos morre em incêndio após ser resgatada e voltar para casa em chamas
Autor A casa estava em chamas quando a menina retornou - Foto: Reprodução/ El Doce

Uma menina de três anos morreu após um incêndio atingir sua casa na noite desta quarta-feira (13), na cidade de Salsipuedes, província de Córdoba, na Argentina. A mãe havia conseguido retirar a vítima e sua irmã gêmea do imóvel, mas as crianças se assustaram e correram de volta para o interior da residência em chamas.

📰 LEIA MAIS: Uso do FGTS para pagar dívidas no "Desenrola 2.0" começa no dia 25

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incêndio começou por volta das 21h no bairro Villa La Selva. De acordo com o relato de Natalia, tia das meninas, à rádio local Mitre Córdoba, a mãe deixou as filhas do lado de fora enquanto pedia ajuda aos vizinhos. Ao perceber que as crianças haviam retornado para o quarto, ela tentou resgatá-las com o auxílio de um morador da região, que atua como bombeiro. Antes de entrar no local tomado pela fumaça, o vizinho desligou a energia elétrica da propriedade.

A dupla conseguiu localizar e salvar uma das gêmeas, mas a baixa visibilidade e a fumaça intensa dificultaram as buscas pela outra criança. A mãe chegou a improvisar uma máscara com a própria camisa, mas não conseguiu continuar as buscas por falta de ar. Equipes da polícia e do Corpo de Bombeiros chegaram em seguida e deram continuidade ao resgate, encontrando a segunda menina desacordada dentro do quarto.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação no local antes de encaminhar a criança ao Hospital José Miguel Urrutia, onde a morte foi confirmada pela equipe médica. Agora, as autoridades argentinas investigam as causas da tragédia. A principal hipótese levantada pelos peritos até o momento é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito na fiação elétrica da casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Argentina Córdoba incendio incêndio em residência segurança tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV