Menina de 2 anos tentou proteger irmã de 4 meses durante incêndio

O incêndio aconteceu na última segunda-feira (12), em Nerópolis

As irmãs Gabriela da Silva Ferreira, de 2 anos, e Juliana da Silva Ferreira, de 4 meses, morreram após uma vela cair e provocar um incêndio no quarto em que elas estavam, em Nerópolis, Goiás, na última segunda-feira (12). Em uma entrevista, o delegado que está à frente do caso, André Fernandes, disse que a menina mais velha tentou proteger a irmã das chamas, pois o corpo dela estava sobre a bebê.

O delegado informou que a mãe das meninas estava na casa do irmão, para onde havia acabado de se mudar e passava a primeira noite no local. Já o pai estava trabalhando e na companhia dos dois filhos mais velhos.

As crianças estavam dormindo em um quarto externo bem pequeno e que não tinha energia elétrica. Por conta disso, foi utilizada uma vela para iluminar o cômodo. Junto com as meninas estava uma prima, de 8 anos, que conseguiu correr.

“Como eles se mudaram recentemente, as coisas ainda estavam no chão, tinha sapato, etc. E não tem energia nesse cômodo, era escuro, então foi colocado uma vela. Junto com as irmãs estava uma prima de 8 anos”, conta o delegado.

O investigador conta que a prima, assim que viu as chamas, conseguiu correr e contar para a tia, que estava na cozinha. Assim que soube, ela largou a janta que fazia e tentou socorrer as filhas, mas as chamas já haviam se espalhado pelo quarto.

“A menina foi muito esperta, ela foi pra rua, pediu ajuda e os vizinhos entraram e viram a mãe desesperada. A mulher estava com a janta por fazer”, descreve o investigador.

A família prestou depoimento, e a versão apresentada pela mãe foi constatada pela Polícia Civil. "A princípio foi um acidente, a perícia narra como um acidente", finaliza André Fernandes.

Detalhes Sobre o incêndio

Um incêndio em uma residência provocou a morte de duas crianças, uma de 2 anos e uma de 6 meses, na noite de segunda-feira (12), em Nerópolis, Goiás. Conforme as informações da família, elas estavam em um quarto na parte externa, que não tem energia elétrica. O local contava com a iluminação de uma vela, que caiu e ocasionou o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para atender a ocorrência. A corporação informou que as chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel.

A mãe alegou que cozinhava dentro de casa enquanto as filhas e a sobrinha, de 8 anos, estavam no cômodo externo. Assim que o fogo começou, a sobrinha correu para avisar a mulher.

Na sequência, de acordo com os bombeiros, a mãe tentou salvar as outras duas filhas, identificadas como Gabriela da Silva Ferreira e Juliana da Silva Ferreira, e controlar as chamas com balde d'água. Vizinhos também foram para o local para auxiliar a mulher, porém, não conseguiram resgatar as meninas com vida.

fonte: Reprodução/TV Anhanguera O cômodo foi tomado pelas chamas

Assim que o Corpo de Bombeiros chegou no local, se depararam com um pequeno foco de incêndio e muita fumaça no ambiente. Eles combateram o fogo que restava no cômodo e confirmaram que as duas crianças já estavam carbonizadas.

O bombeiro contou que, possivelmente, o fogo se espalhou muito rápido porque o cômodo tinha duas camas, um berço e muita roupa.

Os corpos de Gabriela e Juliana foram levados para o Instituto Médico Legal de Goiânia e ainda serão liberados depois de concluída a perícia.

Com informações do g1.

