Menina de 2 anos raspa cabelo escondida dos pais e viraliza; assista

"Ela ainda não entendeu o que aconteceu e leva tudo naturalmente", disse a mãe sobre o acontecido

A pequena Annie Clarice, de 2 anos de idade, já se tornou reconhecida na cidade de Extremoz, na Grande Natal, e também em toda a internet. Um vídeo publicado pela mãe, mostrando a menina com parte do cabelo raspado, viralizou nas redes sociais durante esta semana e rendeu, até mesmo, apelidos para a garotinha: "calva de cria" e "velha de dois anos". Assista o vídeo no final da matéria

Amanda Lima, de 27 anos, é mãe de Annie e trabalha como social mídia. Ela contou que levou um susto enorme ao encontrar a filha com parte do cabelo faltando. O "corte" aconteceu no dia 27 de julho, mas o vídeo, que já conta com mais de 20 milhões de visualizações no TikTok, foi publicado apenas na última segunda-feira (05).

Como aconteceu

Amanda relatou que estava colocando o filho mais novo, de 4 meses, para dormir, quando tudo aconteceu. "Meu marido estava com as nossas filhas mais velhas [Vitória, de 7 anos, e Annie Clarice, de 2] na sala e entrou para tomar banho. Quando voltou, encontrou Clarice com o cabelo raspado", contou a mãe.

Clarice teria pegado a máquina de cortar cabelo do pai e raspado o próprio cabelo. O equipamento estava no guarda roupas do quarto do casal, em um local razoavelmente alto pra ela, segundo a mãe.

Ao encontrarem a cena, os pais perguntaram às meninas o que tinha acontecido, mas Vitória disse que não sabia. Depois, a irmã mais velha confessou que pegou a máquina da irmã e a escondeu, porque estava com medo de ser responsabilizada.

"Na hora, eu fiquei triste, porque nós ficamos apegadas à aparência, à vaidade, mas Clarice nem ligou. Ela ainda não entendeu o que aconteceu e leva tudo naturalmente. O aprendizado fica para a gente, que agora tem que guardar a máquina em um local mais alto. Vai ser algo para a história dela", comenta Amanda.

A mãe revela que busca não se culpar pelo que aconteceu. Ela e o marido dividem o tempo entre trabalho, cuidado com os três filhos e com a casa. "São três crianças. As pessoas não veem 1% do que a gente passa. E que criança nunca cortou o cabelo, quando pequena?", questiona.

Repercussão

Mesmo trabalhando com redes sociais, Amanda não esperava a repercussão que o vídeo teve. Ela afirma que costumava compartilhar o cotidiano da família nas redes sociais, mas as postagens não tinham o mesmo alcance.

Ela conta que várias pessoas passaram a segui-la, entraram em contato e agora também querem acompanhar postagens sobre o crescimento do cabelo de Clarice. "Eu quis transformar o problema em algo divertido, mas não imaginei que ia tomar essa proporção. Fiquei nervosa, com tanta gente querendo seguir e mandando mensagens", confessa.

Aos novos seguidores, ela fala o que tem feito para que o cabelo da filha cresça mais rápido. "Tenho usado um tônico natural e minoxidil e o cabelo dela já cresceu bastante nos últimos dias", acrescenta.

Por enquanto, mesmo sem entender, Clarice aproveitou a fama. Em passeio com a família pela cidade onde mora, já ganhou frutas e doces de pessoas que a reconheceram.





Vídeo publicado nas redes





Fonte: Informações do g1.

