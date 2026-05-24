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TRAGÉDIA

Menina de 2 anos morre ao cair do 11º andar enquanto pai dormia bêbado

Homem foi preso preventivamente e responde por homicídio culposo por negligência grave

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 18:03:16 Editado em 24.05.2026, 18:03:09
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Menina de 2 anos morre ao cair do 11º andar enquanto pai dormia bêbado
Autor A criança caiu de uma janela entreaberta e sem proteção no quarto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A pequena Isidora Constanzo, de 2 anos, morreu após cair de uma janela do 11º andar de um apartamento em Santiago, no Chile, enquanto o pai dormia bêbado com a namorada. O caso aconteceu no domingo (18) durante uma visita autorizada pela Justiça, e o homem foi preso preventivamente e responde por homicídio culposo por negligência grave.

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Segundo os relatos, o pai havia saído na noite de sábado (17) e retornou para casa por volta das 6h da manhã. Mesmo assim, buscou a filha na casa da ex-companheira para cumprir o horário de visitação estabelecido entre 10h e 18h. Após almoçar com a namorada e a menina, teria consumido mais bebidas alcoólicas. O casal caiu em sono profundo, deixando Isidora sozinha no apartamento.

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A criança caiu de uma janela entreaberta e sem proteção no quarto. Um morador do prédio relatou ter ouvido um "impacto forte" por volta das 17h10 e encontrou a menina imóvel no estacionamento abaixo do edifício. As equipes de resgate chegaram rapidamente, mas Isidora foi declarada morta às 17h23.

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As autoridades enfrentaram dificuldades para identificar de qual apartamento a criança havia caído, já que ela não morava no prédio, o que exigiu uma varredura andar por andar. O pai só foi acordado cerca de 40 minutos após a tragédia e aparentava estar visivelmente embriagado.

O acordo de custódia firmado no tribunal determinava explicitamente que o pai instalasse uma rede de proteção na janela, condição aceita por ele durante a mediação judicial. Segundo a acusação, a medida nunca foi implementada. A mãe de Isidora, Gloria Ortiz, lamentou a perda e declarou que nenhuma mãe deveria ter que enterrar um filho.

Com informações do Mirror via Banda B

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