Menina de 2 anos morre ao cair do 11º andar enquanto pai dormia bêbado
Homem foi preso preventivamente e responde por homicídio culposo por negligência grave
A pequena Isidora Constanzo, de 2 anos, morreu após cair de uma janela do 11º andar de um apartamento em Santiago, no Chile, enquanto o pai dormia bêbado com a namorada. O caso aconteceu no domingo (18) durante uma visita autorizada pela Justiça, e o homem foi preso preventivamente e responde por homicídio culposo por negligência grave.
📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana
Segundo os relatos, o pai havia saído na noite de sábado (17) e retornou para casa por volta das 6h da manhã. Mesmo assim, buscou a filha na casa da ex-companheira para cumprir o horário de visitação estabelecido entre 10h e 18h. Após almoçar com a namorada e a menina, teria consumido mais bebidas alcoólicas. O casal caiu em sono profundo, deixando Isidora sozinha no apartamento.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
A criança caiu de uma janela entreaberta e sem proteção no quarto. Um morador do prédio relatou ter ouvido um "impacto forte" por volta das 17h10 e encontrou a menina imóvel no estacionamento abaixo do edifício. As equipes de resgate chegaram rapidamente, mas Isidora foi declarada morta às 17h23.
As autoridades enfrentaram dificuldades para identificar de qual apartamento a criança havia caído, já que ela não morava no prédio, o que exigiu uma varredura andar por andar. O pai só foi acordado cerca de 40 minutos após a tragédia e aparentava estar visivelmente embriagado.
O acordo de custódia firmado no tribunal determinava explicitamente que o pai instalasse uma rede de proteção na janela, condição aceita por ele durante a mediação judicial. Segundo a acusação, a medida nunca foi implementada. A mãe de Isidora, Gloria Ortiz, lamentou a perda e declarou que nenhuma mãe deveria ter que enterrar um filho.
Com informações do Mirror via Banda B