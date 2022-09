Menina de 2 anos brinca com sapos na cama e viraliza nas redes; vídeo

Da Redação

Pedro afirmou, ainda, que foi ele quem apresentou o primeiro sapo para a irmã caçula

O vídeo de uma menina, de 2 anos, deitada na cama da mãe com sapos sobre seu corpo viralizou nas redes sociais neste final de semana. A criança foi registrada, pelo irmão mais velho, acariciando os animais com tranquilidade e naturalidade. Quando questionada pela mãe, que se assustou com a cena, a pequena Lívia responde "é papo", e então sorri.



Moradores do município de Ituporanga, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a família está se tornando conhecida na internet após o vídeo, publicado no domingo (04), ter viralizado entre os internautas nesta sexta-feira (09). Postado pelo perfil oficial dos irmãos Pedro e Lívia, o momento já conta com mais de 41 mil visualizações. Assista o vídeo no decorrer da matéria.



Conforme Pedro Henrique Mello, irmãos mais velho e administrador do perfil, a mãe deles não tinha ideia de que os anfíbios estavam sobre a cama com a menina, por isso o susto registrado no vídeo. De acordo com Pedro, no entanto, a mãe "já sabia que ela [filha caçula] estava aprontando".

Pedro afirmou, ainda, que foi ele quem apresentou o primeiro sapo para a irmã caçula, Lívia Gabriella da Silva. "Eu peguei um fui mostrar pra ela. Aí deixei ela pegar. Quando fui tirar dela, começou a choradeira", disse.

Assista:





Sucesso nas redes

Além da gravação que viralizou esta semana, outros vídeos que mostram a garota interagindo com os anfíbios fizeram sucesso na internet. Um deles, em que aparece o irmão proibindo a menina de pegar os sapos, chegou a 20 milhões de visualizações do TikTok.

Arisseles Hilleshein, mãe de Pedro e Lívia, admite que teve receio quando o contato dos filhos com os animais iniciou, mas que a convivência ocorre desde quando o mais velho era criança.

No começo eu ficava um pouco apreensiva. Ela herdou isso do irmão, que também brincava quando era pequeno. Agora não vejo problema nenhum. Claro que ela me dá alguns sustos quando ela bota em cima da minha cama, por exemplo, mas tenho muito orgulho de como os dois [Lívia e Pedro] respeitam a natureza - Arisseles Hilleshein, Mãe de Pedro e Lívia

Em outra gravação, ela aparece sentada em meio aos brinquedos com pelo menos 12 sapos. Ela também foi gravada com eles no sofá, no jardim e em outras áreas da casa.





Fonte: Informações do g1.

