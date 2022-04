Da Redação

Menina de 14 anos morre após passar mal em sala de aula

Uma menina, de 14 anos, morreu na segunda-feira (7), após passar mal dentro de uma escola no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul. A causa da morte de Ana Gabriela Minks Guazina causa foi atestada como parada cardíaca. O pai, Marcuse de Jesus da Cunha Guazina, 52, afirmou: “Não conseguimos entender direito, ela era uma menina saudável”. As informações são do Jornal NH.

O pai contou que no domingo (6), Ana Gabriela fez algumas perguntas sobre infarto, mas não se queixou de nenhum sintoma. Mesmo assim, Marcuse afirmou que poderiam procurar um cardiologista, caso a menina quisesse.



Na segunda-feira, Ana foi à escola e durante a aula de matemática se queixou de uma forte dor no peito. “Ela não chegou a cair no chão, o professor José Rogério Prates deitou ela e tentou ajudá-la. Logo avisou a direção (da escola)”, relatou o pai.

Nesse momento, a escola entrou em contato com os pais. “Imediatamente fui pegar o carro para ir buscá-la e levá-la para o hospital. Mas enquanto estava em casa, me ligaram novamente e avisaram que ela estava sendo levada de ambulância com a diretora. Fui direto para o hospital e quando cheguei ela estava sendo atendida. Instantes depois, me deram a notícia.”

“A família toda está tentando entender o que aconteceu, todos estão arrasados. Ela era uma menina com saúde, fazíamos um check-up anual e nunca apareceu nada”, completou o pai.

