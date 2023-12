Menina de 13 anos é morta a pauladas ao se negar a ter relação sexual

Siga o TNOnline no Google News

Uma adolescente de 13 anos foi brutalmente assassinada ao recusar ter relações sexuais com um homem no Piauí. Jennifer Wenddy Barbosa Luz foi vítima de uma tentativa de estupro seguida de assassinato brutal no último sábado (2), em uma área rural.

O crime chocou a região e o suspeito, que é padrasto de uma amiga da vítima, está sob custódia e responderá por estupro e homicídio qualificado. A adolescente foi morta com golpes na cabeça usando um tronco de madeira de 20 kg.

O suspeito foi identificado como Egnaldo da Silva, de 26 anos. Em depoimento à polícia, ele negou que teria tentado estuprar a vítima.

“Ele negou a tentativa de estupro e falou que matou a vítima após ela lhe chamar de corno, mas sabemos que essa não foi a motivação. Acreditamos que a adolescente recusou ter relações sexuais com o suspeito, que esmagou o crânio da vítima com um tronco de 20 quilos”, informou o delegado responsável pelo caso, César Gomes.

Egnaldo da Silva é padrasto de uma amiga da vítima, de 14 anos, que também foi levada para a barragem. A suspeita é de que ele tinha a intenção de estuprar as duas adolescentes.



O homem foi preso em flagrante no domingo (3) e teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (4) durante audiência de custódia. Ele será encaminhado para o presídio de Bom Jesus.

