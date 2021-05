Menina de 13 anos é apreendida após matar namorado da mãe

Continua após publicidade

No último domingo (9), uma adolescente de 13 anos foi apreendida pela polícia após matar o namorado da mãe, de 59 anos, com um facada no pescoço. De acordo com os agentes, ela disse que estava bêbada quando cometeu o homicídio. Um outra jovem, de 19 anos, também foi presa. O fato aconteceu em Rio Verde do Mato Grosso, município do norte do Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, a menor contou que o homem ameaçava sua mãe constantemente e também relatou que estava sob efeito de entorpecentes e álcool quando acertou o golpe na vítima. A maior alegou não ter participado do crime, embora a mãe da adolescente informou que ela teria incentivado a menor a esfaquear o homem, dizendo "enfia a faca nele".



Em meio a investigação da polícia, um adolescente de 17 anos foi autuado por autoacusação falsa, já que alegava ser o responsável pelo crime para livrar a menor de 13 anos. Outras pessoas que teriam ocultado a faca usada e alterado o local do também estão sendo apuradas.

Os agentes só tiveram conhecimento sobre o caso após serem acionados por funcionários de um hospital, que informaram sobre a morte de um homem por esfaqueamento.

Os policiais foram até o local e apuraram que a adolescente infratora, teria sido incentivada pela jovem de 19 anos, a ir até a vítima, que mantinha relacionamento com sua mãe, e matá-la. O homem foi atingido com um golpe de faca na região do pescoço, o que causou a morte quase imediata.



A Polícia Civil ainda informou que os jovens tiveram prisão preventiva decretada e para a adolescente foi solicitada a medida de internação.

Fonte: G1.