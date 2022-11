Menina de 12 anos está entre mortos no ataque a escolas em Aracruz

Da Redação

elena foi umas das três vítimas que morreram ainda no local do ataque

Uma menina de 12 anos está entre as vítimas do ataque a tiros em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Selena Zagrillo era aluna do 6º ano de uma escola particular localizada em Coqueiral de Aracruz. O ataque aconteceu manhã desta sexta-feira (25).

Selena foi umas das três vítimas que morreram ainda no local do ataque. A primeira vítima identificada foi a professora Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como Peinha.

O assassino responsável pelos ataques foi apreendido durante a tarde. De acordo com o governador do estado, o criminoso é um adolescente de 16 anos que estudou em uma das escolas atacadas. As investigações apontaram que ele usou duas armas do pai, um policial militar.

Com informações, g1

