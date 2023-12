Menina de 12 anos é vítima de estupro coletivo

Uma menina de 12 anos foi vítima de um estupro coletivo na noite do último sábado (16). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a jovem foi abusada por cinco adolescentes de 16 e 17 anos. O fato ocorreu em Recife, no Pernambuco, e os suspeitos foram apreendidos.

Segundo informações da TV Globo, a vítima havia saído de casa para encontrar com o namorado e, ao chegar no ponto de encontro, o rapaz estava com outros quatro amigos. Após o estupro coletivo, a vítima conseguiu fugir e contou o que aconteceu para a mãe.

Os envolvidos no crime foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). A Polícia Civil alega que “diligências estão em andamento para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas”.

